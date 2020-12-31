البرهان: السودان يعيد نشر قواته على حدود إثيوبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
أعلن رئيس المجلس الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، أن الجيش السوداني أعاد نشر قواته على حدود إثيوبيا.
وقال البرهان، حسبما نقلت عنه فضائية العربية، اليوم الخميس " ما يحدث على حدود إثيوبيا هو إعادة انتشار للقوات السودانية داخل أراضيها".
وأضاف أن "التغيير في السياسية الدولية تجاه السودان سيفتح أمامنا آفاقا جديدة".
وتابع "سوف يظل التفاوض نهجا في علاقتنا مع إثيوبيا".
وشهدت الحدود بين السودان وإثيوبيا معارك بين ميليشيات مدعومة إثيوبيا والجيش السوداني.
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