عاهل البحرين يتبادل التهاني مع قادة الدول بمناسبة العام الميلادي الجديد

تبادل العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، برقيات تهنئة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2021، مع قادة الدول العربية والإسلامية والصديقة.



وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، اليوم، أن الملك أعرب في البرقيات عن خالص تهانيه بهذه المناسبة وأطيب تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة، ولدولهم وشعوبهم

الشقيقة والصديقة المزيد من التقدم والازدهار، سائلًا المولى عز وجل أن يكون العام الجديد عام خير وأمن وسلام ورخاء على دول وشعوب العالم كافة.

وقد بعث العاهل البحرينى، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تهنئة إلى الرئيس

الجزائرى عبد المجيد تبون بمناسبة عودته الى وطنه سالماً معافى بعد رحلة العلاج الناجحة فى الخارج.

وأعرب عاهل البحرين في برقيته عن خالص تهانيه للرئيس الجزائرى، متمنياً له موفور الصحة والسعادة والعافية، وللشعب الجزائري الشقيق المزيد من التقدم والإزدهار والرخاء.

وأشاد بعمق العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة المتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو في المجالات كافة.