رقم قياسي.. البرتغال تُسجل 7627 إصابة جديدة بكورونا

سجلت البرتغال زيادة قياسية جديدة في حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا، إذ رصدت 7627 حالة اليوم الخميس، في حين تستعد البلاد لعشية عام جديد هادئة بعد فرض حظر التجول في الحادية عشرة مساء ومنع السفر بين المدن.



وسجلت البرتغال 413678 إصابة، و6906 وفيات بالفيروس حتى الآن.

وخففت قيود مكافحة الجائحة في فترة عيد الميلاد، لكنها فرضتها مجددا عشية العام الجديد، إذ فرضت حظرًا على السفر الداخلي والتجمعات العامة وحظرًا للتجول في الحادية عشرة مساء اليوم، وحظرًا للتجول في الواحدة مساءً بين الأول والثالث من يناير.

وزادت الحالات على نحو مفاجئ إلى 6049، أمس

الأربعاء، من 3336 يوم الثلاثاء، لكن رئيس الوزراء أنطونيو كوستا، قال إنه من السابق لأوانه القول إن هذا كان نتيجة تخفيف القيود خلال عطلة عيد الميلاد.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.