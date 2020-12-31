فرنسا تُعلن اكتشاف أول إصابة بسُلالة الجنوب الأفريقية لكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية اليوم الخميس اكتشاف أول إصابة بسلالة كوفيد-19 التي رصدت في جنوب إفريقيا، وذلك بعد أيام قليلة من تسجيل أول حالة مؤكدة للسلالة التي ظهرت في بريطانيا.

وجرى تأكيد هذه السلالة التي قد تكون أشد عدوى على غرار نظيرتها في بريطانيا، الأربعاء لدى رجل عائد من جنوب إفريقيا يقيم في أوت رين (شرق) قرب الحدود السويسرية.

وعند عودته من جنوب إفريقيا، خضع الرجل الذي ظهرت عليه أعراض تشير إلى الإصابة بكوفيد-19 لفحص في سويسرا.

وبعدما جاءت نتيجة الاختبار إيجابية، تم إجراء تسلسل للفيروس ليتم التأكيد أنه مصاب بالفيروس المتحور "501.في 2" الذي رصد في جنوب إفريقيا في أكتوبر والمسؤول عن غالبية الإصابات الجديدة.

وأكدت الوزارة أن الشخص الذي تعافى الآن "عزل نفسه

على الفور في منزله بمجرد ظهور الأعراض" و"لم يخالط أحدا بشكل يشكل خطرا".

وتم تأكيد الإصابة الأولى بالفيروس المتحوّر الذي تم تحديده في المملكة المتحدة في ديسمبر، في فرنسا في 25 كانون الأولديسمبر في تور (وسط) لدى مواطن فرنسي وصل من لندن.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.