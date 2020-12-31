لبنان يُسجل 3507 إصابات جديدة بكورونا

أعلن لبنان، اليوم الخميس، عن تسجيل 12 حالة وفاة بالإضافة إلى 3507 إصابات جديدة بفيروس (كورونا المستجد- كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية.



وقالت وزارة الصحة اللبنانية، في تقريرها اليومي، إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 1455 حالة وفاة و181503 إصابات بالفيروس التاجي.

وأشارت أيضا إلى ارتفاع عدد حالات

الشفاء إلى 127959 حالة، فيما بلغ مجموع الفحوصات التي أجريت خلال ال24 ساعة الماضية 23848 فحصا.

وكان لبنان أعلن، في 25 ديسمبر الجاري، عن تسجيل أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس (كورونا) لأحد الوافدين من (لندن).

وكانت اللجنة الوزارية اللبنانية الخاصة بفيروس (كورونا) قررت استمرار إغلاق بعض القطاعات السياحية والترفيهية وفتح أخرى بشكل جزئي، واستمرار حظر التجول ابتداء من الساعة 11 ليلا حتى الخامسة صباح اليوم التالي بالتوقيت المحلي.



يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.