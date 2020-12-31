إيطاليا تُسجل أكثر من 23 ألف إصابة جديدة بكورونا

سجلت إيطاليا 555 وفاة بفيروس كورونا المستجد اليوم، مقابل 575 في اليوم السابق بينما ارتفع إجمالي الإصابات الجديدة إلى 23477 من 16202.



وأوضحت وزارة الصحة أنه جرى أخذ 186004 مسحات للكشف عن المرض خلال اليوم السابق مقابل 169045

في اليوم الذي سبقه.

وبلغ إجمالي الوفيات الرسمية 74159 بكوفيد- 19 منذ ظهور الوباء في إيطاليا في 21 فبراير، وهو أعلى عدد في أوروبا وخامس أعلى عدد في العالم.

وقالت وزارة الصحة إن إجمالي الإصابات المسجلة في إيطاليا حتى الآن يبلغ مليونين و107 آلاف حالة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.