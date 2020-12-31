بسبب كورونا.. السويد تمنع دخول 450 ألمانيًا خططوا للاحتفال بالعام الجديد

أعلنت السلطات السويدية إيقاف ما يقرب من 450 مواطنا ألمانيا كانوا يخططون للاحتفال بالعام الجديد في السويد، وإعادتهم إلى وطنهم.
وذكرت السلطات - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس، - أنها قامت بإغلاق حدودها مع الدنمارك في 22 ديسمبربسبب مخاوف من انتشار السلالة الجديدة لفيروس كورونا. والحديث يجري فقط عن السفر عبر الحدود مع هذا البلد، أما الرحلات المباشرة من ألمانيا إلى السويد، فهي مسموح بها.
وأوضحت أنه يوجد مراقبة بنسبة 100٪ على من يدخلون، حيث يسمح بدخول فقط الذين توجد لديهم أسباب خاصة.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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