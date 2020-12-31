في عيد ميلاده الـ 85.. ما لا تعرفه عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز

يحتفل السعوديون اليوم الخميس 31 ديسمبر 2020، بالعيد الـ85 لميلاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حيث احتفل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بهذه المناسبة، وبثّ السعوديون مشاعر الفرح بمشاركة وجدانية تجسد الحب والتلاحم مع القيادة عبر موقع التدوينات المصغرة "تويتر" معبرين عن حبهم لمليكهم معربين عن آمالهم بموفور الصحة له.

السيرة الذاتية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

تمت مبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملكًا للمملكة العربية السعودية، في 3 ربيع الآخر 1436هـ الموافق 23 يناير 2015م، وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز قد قضى أكثر من عامين ونصف العام وليًا للعهد ونائبًا لرئيس مجلس الوزراء؛ إثر تعيينه في 18 يونيو 2012م بأمر ملكي كما بقي حينها في منصبه وزيرًا للدفاع، وهو المنصب الذي عُيّن عليه في 5 نوفمبر 2011م، قبل ذلك كان الملك سلمان أميرًا لمنطقة الرياض لأكثر من خمسين عامًا.

مولده ونشأته وتعليمه

وُلد سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في الخامس من شهر شوال سنة 1354هـ الموافق 31 ديسمبر 1935م في الرياض، وهو الابن الخامس والعشرون لمؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبدالعزيز آل سعود، ونشأ خادم الحرمين الشريفين مع إخوانه في القصر الملكي في الرياض، حيث كان يرافق والده في اللقاءات الرسمية مع ملوك وحكام العالم، وتلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تعليمه المبكر في مدرسة الأمراء بالرياض، حيث درس فيها العلوم الدينية والعلوم الحديثة، وختم القرآن الكريم كاملاً، وهو في سن العاشرة على يد إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ عبدالله خياط، وقد أبدى الملك سلمان بن عبد العزيز منذ الصغر اهتمامًا بالعلم، وحصل على العديد من الشهادات الفخرية والجوائز الأكاديمية.

إنجازاته والجوائز التي حصل عليها

وشهدت السعودية منذ مبايعة الملك سلمان المزيد من الإنجازات التنموية العملاقة على امتداد مساحاتها الشاسعة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والنقل والمواصلات والصناعة والكهرباء والمياه والزراعة، وتشكل في مجملها إنجازات جليلة تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته؛ ما يضعها في رقم جديد بين دول العالم المتقدمة.

وتولى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود منصب أمير منطقة الرياض؛ إحدى أكبر مناطق المملكة العربية السعودية في المساحة والسكان

وعاصمة الدولة في مرحلة مهمة من تاريخ هذه المدينة، حيث عُيّن بداية أميرًا لمنطقة الرياض بالنيابة، وهو في التاسعة عشرة من عمره في 16 مارس 1954 وبعد عام واحد عُيّن حاكمًا لمنطقة الرياض، وأميرًا عليها برتبة وزير، وذلك في 18 أبريل 1955، واستمر أميرًا لمنطقة الرياض لأكثر من خمسة عقود، أشرف خلالها على عملية تحول المنطقة من بلدة متوسطة الحجم يسكنها حوالي 200 ألف نسمة إلى إحدى أسرع العواصم نموًا في العالم العربي اليوم، ولم تخلُ فترة النمو هذه من التحديات الصعبة التي ترافق مسيرة التنمية، لكنه أثبت قدرة عالية على المبادرة، وتحقيق الإنجازات، وباتت العاصمة السعودية اليوم إحدى أغنى المدن في المنطقة، ومركزًا إقليميًا للسفر والتجارة.

ويُعرف الملك سلمان بأعماله وجهوده الخيرية الواسعة، حيث أسس مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ويتولى رئاسة مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، والرئاسة الفخرية لجمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية، لرعاية مرضى الفشل الكلوي، والرئاسة الفخرية للمركز السعودي لزراعة الأعضاء، وغيرها العديد من الجهات، ومنذ عام 1956م، تولّى الملك سلمان رئاسة مجلس إدارة العديد من اللجان الإنسانية والخدماتية التي تولت مسؤوليات أعمال الدعم والإغاثة في العديد من المناطق المنكوبة حول العالم، سواء المناطق المتضررة بالحروب أو بالكوارث الطبيعية، وقد نال خادم الحرمين الشريفين عن جهوده الإنسانية هذه العديد من الأوسمة والميداليات من دول عدة.

ومن أهم الأوسمة والجوائز التي حصل عليها

- الدكتوراه الفخرية من الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة.

- الدكتوراه الفخرية في الآداب من جامعة أم القرى في مكة المكرمة.

- الدكتوراه الفخرية في الدراسات التاريخية والحضارية من جامعة الملك سعود بالرياض.

- الدكتوراه الفخرية في مجال تعزيز الوحدة الإسلامية من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة.

- الدكتوراه الفخرية في مجال خدمة القرآن الكريم وعلومه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض.

- الدكتوراه الفخرية من الجامعة الملّية الإسلامية في دلهي بالهند.

- الدكتوراه الفخرية في الحقوق من جامعة واسيدا اليابانية.

- الدكتوراه الفخرية في العلاقات الدولية من جامعة موسكو.

- الدكتوراه الفخرية من جامعة القاهرة في مصر.

- الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية (خدمة الإسلام والوسطية) من الجامعة الإسلامية بماليزيا.

- الدكتوراه الفخرية في العلوم من جامعة سراييفو البوسنية للعلوم والتقنية عام 2013م.

- الدكتوراه الفخرية في الآداب من جامعة مالايا في ماليزيا.

- الدكتوراه الفخرية من جامعة بكين الصينية.

- زمالة بادن باول الكشفية في السويد.

- قلادة الشريف الحسين بن على وهي أرفع وسام في المملكة الأردنية الهاشمية.

- قلادة مبارك الكبير أرفع وسام في دولة الكويت.

- قلادة النيل وهي أرفع وسام في جمهورية مصر العربية.

- وسام "كنت" من أكاديمية برلين - براندنبرغ للعلوم والعلوم الإنسانية.

- وسام بمناسبة مرور ألفي عام على إنشاء مدينة باريس عام 1985م.

- وسام الكفاءة الفكرية المغربي في الدار البيضاء.

- وسام البوسنة والهرسك الذهبي.

- الوسام البوسني للعطاء الإسلامي من الدرجة الأولى.

- وسام نجمة القدس.

- وسام "سكتونا" الذي يعد أعلى وسام في جمهورية الفلبين.

- وسام من الجمهورية اليونانية.

- وسام نسر الاستيك من درجة القلادة أرفع وسام في الولايات المتحدة المكسيكية.

- وسام القلادة الكبرى وهو أعلى وسام في دولة فلسطين.

- وسام ياروسلاف الحكيم من الدرجة الأولى وهو وسام الدولة الأعلى في جمهورية أوكرانيا.

- الوسام الأعلى في جمهورية مالي.

- وسام الجمهورية وهو أعلى وسام في تركيا.

- وسام الأسد الوطني، الذي يعد أرفع وسام في جمهورية السنغال.

- وسام الاستحقاق الوطني الذي يعد أعلى وسام في جمهورية النيجر.

- وسام البرلمان العربي من الدرجة الأولى.

- وسام نجمة جيبوتي الكبرى.

- وسام الهلال الأخضر القمري من درجة الهلال الأكبر.

- وسام زايد الذي يعد أعلى وسام في دولة الإمارات العربية المتحدة.

- وسام الدولة الأول "وسام التاج" الذي يعد أعلى الأوسمة الماليزية.

- وسام (نجمة الجمهورية الإندونيسية) الذي يعد أعلى أوسمة الجمهورية.

- وسام الأسرة المالكة للعرش من سلطنة بروناي دار السلام.

- وسام الأمير نايف للأمن العربي من الدرجة الممتازة.

- وسام الشرف السيراليوني.

- وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الأولى .

- درع الأمم المتحدة لتقليل آثار الفقر في العالم .

- جائزة جمعية الأطفال المعوقين بالمملكة للخدمة الإنسانية .

- جائزة البحرين للعمل الإنساني لدول مجلس التعاون الخليجي .

- جائزة الأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في خدمة المعوقين وتشجيع البحث العلمي في مجال الإعاقة .

- جائزة الشخصية القيادية الفخرية في مجال رعاية الأيتام، خلال حفل التكريم بجائزة السنابل للمسؤولية المجتمعية لمؤسسات رعاية الأيتام بدول الخليج 2017 م .

- جائزة الإنجاز الفريد المتميز الممنوحة له من السلطان أحمد شاه، سلطان ولاية باهانج الماليزية .

وصعد وسم # الملك _سلمان_85_سنة إلى الأعلى في موقع التدوينات المصغرة "تويتر"، ونشروا المغردين السعوديين خلال الساعات الماضية صورًا تظهر الملك سلمان خلال فترتي المراهقة والشباب إضافة إلى فترة إمارته للرياض، إلى جانب فيديوهات مرئية تظهره وهو يُؤدي العرضة السعودية قبل أعوام .