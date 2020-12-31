نتنياهو: علاقاتنا مع روسيا تساعدنا في منع إيران من التموضع في سوريا

نتنياهو وبوتين
صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنّ علاقاتهم مع روسيا تساعدهم في منع إيران من التموضع في سوريا.
وتصر إسرائيل على منع إيران وميليشياتها من التمدد العسكري في سوريا وخاصة على حدودها، وأكدت مراراً في تصريحاتها الرسمية على خطر إيران ومشاريعها التوسعية، والتأكيد على مطاردة تلك الميليشيات بكل الوسائل المتاحة لإبعادها عن المنطقة.
وكثفت تل أبيب من إجراءاتها العسكرية والسياسية في الأسابيع والأشهر الماضية، لمواجهة خطر إيران وميليشياتها في المنطقة وبالقرب من حدودها، عبر غارات مكثفة استهدفت مواقع لتلك الميليشيات داخل الأراضي السورية كان آخرها مطلع الشهر الحالي، إلى جانب مطالبة مجلس الأمن الدولي بشكل رسمي بإخراج إيران من سوريا.
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