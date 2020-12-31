شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: للأسف لم ننجح في وقف الجائحة والان نبدء بالتفاصيل

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مكافحة جائحة فيروس كورونا بأنها من أكبر التحديات التي ستواجهها بلاده في عام .2021 وقال بوتين في خطابه بمناسبة العام الجديد، الذي تمت إذاعته في أقصى شرق روسيا قبل بثه بتسع ساعات في العاصمة موسكو "للأسف لم ننجح بعد في وقف الجائحة تماما". وأضاف: "المعركة ضد (الجائحة) لا تتوقف لدقيقة". ووصف بوتين عام 2020 بأنه عام صعب على الجميع، قلب الحياة رأسا على عقب بالنسبة للكثيرين.

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