شكرا لقرائتكم خبر عن سلالة كورونا الجديدة تظهر في غرب ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

ظهرت جديد لسلالة كورونا الإنجليزية في ولاية بادن-فورتمبرج جنوب غرب ألمانيا.

ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية، فقد أعلنت وزارة الصحة في الولاية اليوم الخميس عن ظهور حالتي إصابة جديدتين بطفرة فيروس كورونا التي ظهرت لأول مرة في بريطانيا، وأوضحت أن المصابين هما زوج وزوجة.

وذكرت الوزارة أن نتيجة اختبار كورونا الذي أجرته الزوجة أمس الأربعاء جاءت إيجابية، ويبدو أنها التقطت العدوى من زوجها الذي كان قد أُصِيْبَ بالمرض بعد رحلة عمل قام بها إلى بريطانيا خلال الشهر الجاري.

وقالت الوزارة إنه نظرا لأن ثبوت إيجابية عينة المرأة جاء قبل عيد الميلاد، فقد تم إطلاق كل أقرب المخالطين لها من الحجر الصحي، وقد أمرت السلطات الصحية الآن بإجراء اختبارات لهؤلاء الأشخاص لتقليل مخاطر انتشار العدوى.