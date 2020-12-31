قوة ردع.. الفرقاطة الإيطالية (فريم بيرجاميني) تنضم للبحرية المصرية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش المصري، الخميس، وصول الفرقاطة الأولى من طراز (فریم بيرجامیني)، والتي بنتها شركة فينكانتييري الإيطالية.

ووصلت الفرقاطة إلى قاعدة الإسكندرية البحرية (شمالي مصر) لتنضم لأسطول القوات البحرية المصري.

وبحسب بيان للمتحدث العسكري المصري العميد تامر الرفاعي عبر فيسبوك، فإن "الفرقاطة (الجلالة) واحدة من أصل فرقاطتين من طراز (فريم) تم التعاقد عليهما بين مصر وإيطاليا، مما يعكس رؤية القيادة السياسية ودعمها القوي لدفع علاقات الشراكة والتعاون بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات".

وتتميز الفرقاطة متعددة المهام الجديدة بالقدرة على الإبحار لمسافة 6 آلاف ميل بحري، وتتمتع بالعديد من الخصائص التقنية ومنظومات التسليح الحديثة التي تمكنها من تنفيذ جميع المهام القتالية بالبحر وقت السلم والحرب.

وتمثل الفرقاطة (الجلالة) أيضاً إضافة تكنولوجية هائلة لإمكانات القوات البحرية ودعم قدرتها على تأمين الحدود وخطوط الملاحة البحرية ومساندة وحماية القوات البرية بطول الساحل خلال العمليات الهجومية والدفاعية، وتأمين مصادر الثروات الطبيعية المختلفة للدولة بالبحرين المتوسط والأحمر.

وقال الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية المصرية إن الفرقاطة الجديدة تعد ضمن الوحدات الأكثر تطوراً في قواته، بما تمثله من قوة ردع للحفاظ على السلام وتوفير حرية الملاحة البحرية، ودعم أمن قناة السويس في ظل العدائيات والتحديات التي تشهدها المنطقة.