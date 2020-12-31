الخارجية المصرية تدين تصريحات مسؤول إثيوبي وتصفها بـ "تجاوز غير مقبول"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أدانت مصر، الخميس، تصريحات للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإثيوبية تطرق فيها إلى الشأن الداخلي المصري.



واعتبرت القاهرة، في بيان لخارجيتها شديد اللهجة، أن تصريحات المسؤول الإثيوبي تمثل "تجاوزا سافرا" و"غير مقبول"، وفقا للعين الاخبارية.

ونسبت وسائل إعلام، في وقت سابق، تصريحات للمتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، السفير دينا مفتي، هاجم فيها القاهرة لانتقاد الأخيرة مشروع سد النهضة الإثيوبي قائلا إن مصر "تستخدم المشروع ذريعة للتغطية على العديد من المشكلات الداخلية".

والأربعاء، أعلن السفير دينا مفتي أن جنوب إفريقيا، التي تترأس الاتحاد الإفريقي، دعت مصر وإثيوبيا والسودان إلى اجتماع بشأن سد النهضة الأحد المقبل.

وأشار مفتي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لوزارته، إلى أن الاجتماع يأتي بعد توقف لشهر كامل، بسبب مطالبة الخرطوم "تغيير منهجية التفاوض".

وفي بيانها، قالت الخارجية المصرية: "تعقيباً على ما صرح به المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية والذي تطرق للشأن الداخلي المصري، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ على إدانة هذه التصريحات التي تعدُ تجاوزاً سافراً".

وأضاف أن التصريحات "غير مقبولة جملةً وتفصيلاً، كما تمثل خروجاً فجاً عن الالتزامات الواردة في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، والذي ينص بوضوح في مادته الرابعة على التزام الدول الأعضاء بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى، ويعد خروجاً عن القيم الأفريقية العريقة التي تزكي الاخاء واحترام الآخر".

وأمس، استدعت وزارة الخارجية المصرية القائم بالأعمال الإثيوبي لدى القاهرة، لتقديم توضيحات بشأن التصريحات نفسها.