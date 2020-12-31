حكام الإمارات يهنئون ملوك ورؤساء وأمراء الدول بالعام الجديد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات برقيات تهنئة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2021 إلى أصحاب الجلالة و ملوك ورؤساء وأمراء الدول.. وقد تمنى لهم موفور الصحة والعافية ولشعوبهم الخير والازدهار.



كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ببرقيات تهنئة مماثلة بهذه المناسبة إلى أصحاب الجلالة وملوك ورؤساء وأمراء الدول ورؤساء الوزراء.

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