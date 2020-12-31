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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تسجل 9 وفيات و140 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس تسجيل تسع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى 223 حالة.
وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل 140 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 362 ألفا و741 حالة.
كما لفتت إلى تسجيل 171 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 353 ألفا و853.
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