ولي عهد أبوظبي: نتمنى أن یكون 2021 بدایة مرحلة عالمیة من التعاون والتعايش والازدهار

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن عام 2020 رغم تحدياته كان في الإمارات عام الإنجازات الرائدة متمنياً سموه أن يكون 2021 بدایة مرحلة عالمیة من التعاون والتعايش والازدهار.



وقال عبر تويتر: "ودعنا عاماً، رغم تحدیاته، كان في الإمارات عام الإنجازات الرائدة.. ونستقبل عاماً جديداً، بكل إیجابیة وتفاؤل ..نؤسس فيه لانطلاقتنا التنمویة الكبرى، ونعزز حضورنا في العالم..كل عام وشعبنا وشعوب العالم بخیر وسلام.. ونتمنى أن یكون 2021 بدایة مرحلة عالمیة من التعاون والتعايش والازدهار".

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