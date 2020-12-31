صفقة أوروبية لوقف الإرهاب الإيراني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المجلس الأطلسي أن الاتحاد الأوروبي سيتحرك خلال الأيام الأولى من حكم الرئيس الأمريكي جو بايدن لإبقاء الصفقة النووية التي وقعتها طهران مع الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من دول أوروبا على قيد الحياة، في مقابل وقف الإرهاب الإيراني، ومنع وكلائها من الاستمرار في نشر الفوضى والدمار في المنطقة.

وقال التقرير إن المهمة الأولى لأوروبا هي الحفاظ على خطة العمل الشاملة، فيما تمر الولايات المتحدة بمرحلة انتقالية سياسية، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد خطوات واسعة على جميع الأصعدة لخفض التصعيد بين طهران والدول العربية في المنطقة.

وأكد أن مجموعة E3 في الاتحاد الأوروبي ستتحرك على مستوى وزراء الخارجية لاستكشاف أفضل السبل لترتيب استعادة الاتفاقية، أملا في إبرام صفقة جديدة ترضي جميع الأطراف في المنطقة.

صفقة موقتة

وقال المجلس «يجب أن تهدف هذه المحادثات إلى تحديد معايير الصفقة الموقتة التي يمكن أن تقبلها إيران وإدارة بايدن بعد وقت قصير من تولي الإدارة الأمريكية الجديدة مهامها. خلال المرحلة الانتقالية في الولايات المتحدة، يمكن لمجموعة E3 تحديد ما هو ضروري لإيران لتجميد الأنشطة النووية التي تتجاوز حدود خطة العمل الشاملة المشتركة، من المحتمل أن يكون هذا مرتبطا بشدة بحزمة تخفيف العقوبات من إدارة بايدن.

بعد يوم التنصيب في الولايات المتحدة ، يجب على ممثلي E3 في الاتحاد الأوروبي زيارة واشنطن بشكل مشترك لتأمين موافقة الولايات المتحدة على اتفاقية موقتة تزامن الخطوات الأمريكية والإيرانية، وبحلول هذا الوقت تم التوصل إلى اتفاق، يمكن لإدارة بايدن أيضا أن تقدم رسميا إلى اللجنة المشتركة عزمها على إعادة الانضمام إلى خطة العمل الشاملة المشتركة.

تخفيف العقوبات

ويؤكد التقرير أنه بمجرد أن يصبح خطر التوسع النووي الإيراني أكثر قابلية للإدارة، يجب على مجموعة الدول الأوروبية الثلاث في الاتحاد الأوروبي العمل بسرعة مع طهران وواشنطن بشأن جدول زمني لإيران لعكس التغييرات التشغيلية التي تم إجراؤها على برنامجها النووي للعودة إلى حدود خطة العمل الشاملة المشتركة، وبالنسبة للولايات المتحدة لمزامنة التزامها برفع العقوبات.

ويضيف «يجب على الأوروبيين السعي لتوضيح خطط الولايات المتحدة لتخفيف العقوبات، بما في ذلك العقبات المحتملة التي تفرضها عقوبات عهد ترمب المفروضة على إيران بموجب سلطات مكافحة الإرهاب الأمريكية».

الضغط القوي

وتابع المجلس «يجب على الاتحاد الأوروبي الضغط على كلا الطرفين للموافقة على الامتثال الكامل قبل الانتخابات الإيرانية، المقرر إجراؤها في منتصف يونيو 2021، وبعد ذلك تصبح المساحة السياسية للحركة في طهران مقيدة بشدة على الأقل حتى تتولى إدارة جديدة منصبها، كما سيتزامن توقيت منتصف يونيو مع التقرير الفصلي الثاني للوكالة لعام 2021 بشأن تنفيذ خطة العمل المشتركة الشاملة وانعقاد مجلس المحافظين».

ولفت إلى أنه كما هو الحال في عام 2016، من المحتمل جدا أن تظل البنوك الدولية متوجسة من تسهيل التجارة مع إيران حتى لو تم تخفيف العقوبات الأمريكية، ويجب على مجموعة E3 والولايات المتحدة تنشيط مجموعة عمل اللجنة المشتركة للصفقة للعقوبات وتنسيق خطة توعية رئيسية جنبا إلى جنب مع وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكية مع البنوك الأوروبية للتخفيف من المخاوف بشأن موقف العقوبات الأمريكية وإنفاذها.

التجارة الإنسانية

على خلفية هذه المفاوضات، وخاصة فيما يتعلق بكيفية قيام الولايات المتحدة بمزامنة تخفيف العقوبات بالتزامن مع خطوات إيران لعكس توسعها النووي، يمكن للدول الأوروبية العمل على إجراءات بناء الثقة مع إيران، وعلى سبيل المثال، يجب على الحكومات الأوروبية صاحبة المصلحة تطبيق مبادرة (انسكتس) للتجارة الإنسانية، وتشجيع قيادتها على القيام بزيارات متكررة إلى طهران لإجراء تواصل مباشر مع المستوردين المتأثرين بالعقوبات. وسيساعد هذا الأوروبيين على تقييم كيفية تحسين التجارة الإنسانية، لا سيما فيما يتعلق باحتواء تفشي COVID-19 في إيران، ويجب أن تساعد إدارة بايدن في تسهيل مثل هذه الأنشطة وتوسيع نطاق التجارة الإنسانية تحت توجيه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

مشاريع نووية

وشدد المجلس على ضرورة أن تجد الحكومات الأوروبية والولايات المتحدة طرقا لزيادة مشاريع التعاون النووي المدني مع إيران، وقال «كما هو متوقع في الملحق الثالث من خطة العمل الشاملة المشتركة، إلى جانب المشاركين الآخرين في الصفقة، هذا مهم بشكل خاص للحفاظ على العلاقة مع المشروع النووي الإيراني وتخفيف مخاوف الانتشار المتوقعة».وأضاف «ويمكن أن يشارك مبعوث من الاتحاد الأوروبي في مناقشات مع إيران ومجلس التعاون الخليجي بشأن أحكام الأمن والسلامة والضمانات النووية التي قد يتبنونها جنبا إلى جنب. وتشمل هذه المصادقة على البروتوكول الإضافي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالسلامة النووية، والقيود على النسبة المئوية ومخزونات اليورانيوم المخصب، وحظر إعادة معالجة البلوتونيوم».

المزيد مقابل المزيد

وقال التقرير «بمجرد عودة الولايات المتحدة وإيران إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة، يجب على جميع المشاركين العمل على تحديد العناصر التي يمكن أن تصلح لمتابعة المحادثات في سياق مفاوضات «المزيد مقابل المزيد». على الجانب الأمريكي والأوروبي، سيتضمن ذلك في المقام الأول تمديد الجداول الزمنية لما يسمى ببنود انقضاء الوقت فيما يتعلق بالأنشطة النووية الحاسمة التي تبدأ في الزوال فيما يتعلق بالالتزامات الإيرانية اعتبارا من 2023». وأضاف «لكي تكون هذه المحادثات قابلة للبيع لإيران والولايات المتحدة والولايات المتحدة سيحتاج E3 إلى اقتراح المزيد من الإغاثة الاقتصادية الإبداعية، مثل تخفيف القيود المفروضة على وصول إيران إلى الدولار الأمريكي. من غير المرجح أن تبدأ محادثات المتابعة هذه في ظل الرئاسة الإيرانية الحالية، وستحتاج الولايات المتحدة وE3 إلى التحضير للمحادثات مع خليفة قد يستلزم مطلبا إيرانيا بأن يتم تدوين أي اتفاقية جديدة من قبل الكونجرس الأمريكي للحد من مخاطر قيام رئيس أمريكي مستقبلي بعكس مساره مرة أخرى».

توصيات المجلس الأطلسي لخفض التصعيد:

01 مبعوث أوروبي لإيران

يجب على الاتحاد الأوروبي تعيين مبعوث خاص للعمل مع إيران والعراق ودول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى الأمم المتحدة على المسارات الدبلوماسية للحد من التوترات في الشرق الأوسط. ويوجد حاليا عدد من المقترحات المتداولة بخصوص الحوار الأمني ​​الإقليمي.

02 مسارات السلام

يجب تنشيط ثلاثة مسارات قائمة للحوار بين السعودية وإيران، بقيادة عمان والكويت والإمارات العربية المتحدة على التوالي- من قبل أوروبا، ويجب أن تحث الولايات المتحدة على إعطاء الضوء الأخضر لهذه التحركات والضغط على شركائها الإقليميين التقليديين للمشاركة بشكل بناء في العملية.

03 ميثاق للخليج

هناك حاجة لبناء الثقة الإقليمية، أحد احتمالات تحقيق ذلك هو ميثاق للخليج العربي يستند إلى مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS). ويمكن أن يشمل الإنذار المبكر والإخطار بالتمارين وإدارة أزمات الحوادث النووية. ينبغي على الحكومات المشاركة في البعثة الأوروبية للتوعية البحرية في مضيق هرمز، التي أطلقتها فرنسا ردا على التصعيد العسكري في المنطقة أن تضاعف من مساعيها على المسار السياسي لهذا الجهد.

04 اتفاقية للصواريخ

يجب أن تبدأ مجموعة E3 في الاتحاد الأوروبي، جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة، عملية تشاور مع دول المنطقة حول دور صواريخ المدفعية والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والطائرات الهجومية والطائرات المسلحة بدون طيار في صراعها بهدف تشكيل مجموعة من تدابير بناء الثقة المتعددة الأطراف، مثل الإنذار المتقدم بتجارب الصواريخ والقيود المحتملة على مدى الصواريخ الباليستية ونوعها. تمتلك إحدى عشرة دولة في المنطقة صواريخ بعيدة المدى.

ويجب على مجموعة الدول الأوروبية الثلاث في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تشجيع تدابير بناء الثقة لتسهيل تخفيف التوترات والمزيد من الدعم لتسوية بوساطة الأمم المتحدة في اليمن، ويمكن أن يساهم الحد من العنف في اليمن في تحسين العلاقات بين السعودية وإيران.

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