شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة هيريوت وات بدبي تُطلق جوائز العام الجديد والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أطلقت جامعة «هيريوت وات» في دبي إعانة مالية جديدة للطلاب المهتمين بالتسجيل للحصول على درجة (تأسيسية) أو جامعية أو برنامج دراسات عليا، بما في ذلك برنامج ماجستير إدارة الأعمال الذي تقدمه كلية إدنبرة لإدارة الأعمال، في شهر يناير 2021.

وستُقدم «جائزة مجتمع دبي للعام الجديد» خصماً بقيمة 8000 درهم إماراتي على الرسوم لجميع الطلاب الحاليين في جامعة «هيريوت وات» الذين يتقدمون للحصول على الدرجات الجامعية ودرجات الدراسات العليا في يناير 2021. وللاستفادة من الجائزة، يجب على الطلاب الجدد والمستمرين التقديم ودفع 10 في المئة من الرسوم الدراسية الخاصة بهم كدفعة مقدمة (غير قابلة للاسترداد)، في الفترة ما بين 1-9 يناير 2021.

وأضافت الجامعة: «يجب أيضاً على الطلاب المقيمين في دولة الإمارات تقديم الشيكات المؤجلة المنصوص عليها لرسومهم الدراسية».

وأعربت كلير روبر براونينج، المدير الإقليمي لشؤون التسويق والتوظيف والقبول والاتصالات بجامعة «هيريوت وات» في دبي، عن رغبة الجامعة في تقديم أكبر دعم لتمكين الطلبة من التقدم خطوة أخرى نحو تحقيق أهدافهم الأكاديمية.

وستوزع الجامعة مبلغ «جائزة مجتمع دبي للعام الجديد» بالتساوي عبر خطة التقسيط للسنة الأولى من الدراسة للطلاب الذين تلقوا خطاب عرض غير مشروط أو خطاب عرض مشروط. ويجب على الطلاب الذين تلقوا خطاب عرض مشروط تقديم الوثائق المتبقية لتلقي خطاب عرض غير مشروط قبل بداية العام الدراسي.