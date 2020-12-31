شكرا لقرائتكم خبر عن محمد النقبي: الحصن استعاد بريقه في سباق تجميع النقاط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توقع محمد سعيد النقبي، المحلل الفني ولاعب نادي دبا الحصن السابق، ارتفاع نسق المنافسة بين أندية الدرجة الأولى، لتعزيز صفوفها في الميركاتو الشتوي المقبل، مع تعاظم الرغبة القوية للوصول إلى مرحلة المربع الذهبي، على مستوى الصدارة، لضمان البقاء في الواجهة، ورفع مؤشر الحظوظ على بطاقتي التأهل والعبور إلى دوري الخليج العربي.

ووصف النقبي صحوة فريق دبا الحصن الأخيرة، واقترابه من المركز الأول، بفارق 4 نقاط عن البطائح «المتصدر»، بأنها ثمرة طبيعية للجهود الكبيرة التي بذلت من إدارة النادي بقيادة إبراهيم بغداد الدرمكي رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء المجلس، ومحمد راشد سرور مشرف الفريق الأول، والجهاز الفني واللاعبين، موضحاً أن الفوز على العروبة 3- 1 في الجولة الماضية بعد التعادل مع العربي 3 – 3 في الجولة قبل الماضية يعكس تعاظم الطموحات لبلوغ المراكز الجيدة على لائحة الترتيب.

وقال: الحصن يملك الخبرة الممتازة التي تمنحه فرصة الاستفادة من الظروف التي يواجهها في المنافسة، والشيء الجيد أنه عاد قوياً إلى دائرة الصدارة رغم ابتعاده في بعض المراحل الماضية، وهذا الأمر يعكس الشخصية الإيجابية، ومع مرور الوقت يمكن أن تبدو الأمور في مستوى التوقعات، لكن مع ضرورة الأخذ بالاعتبار العمل على جميع التفاصيل التي تمنحه فرصة البقاء في مربع الصدارة.

وأوضح النقبي أن الفارق بين الأول والمراكز التالية من شأنه إشعال حرارة المنافسة في الأسابيع المقبلة، خاصة أن هناك بعض المواجهات المباشرة بين الفرق المنافسة، من شأنها أن ترسم معالم الطريق إلى الصدارة، موضحاً أن الأمر المهم وفق هذه المعطيات هو التطور الذي يمكن أن يحدث على مستوى أندية الدرجة الأولى، والمخرجات التي تؤدي إلى رفع مستوى الاهتمام بهذه المنافسة.

وقال: دوري الدرجة الأولى أصبح أمام كل الاحتمالات من المنافسة القوية، ولاحظنا في الموسم الحالي غياب ما يسمى بأندية «الكومبارس» على خلاف المشهد المعروف في المواسم الماضية، وهذا يعني حالة التطور الممتازة التي من شأنها لفت الانتباه للدوري، ومع توافر فرصة نقل المباريات، يمكن أن تكون الصورة أفضل لكل المتابعين والمحللين.