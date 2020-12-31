شكرا لقرائتكم خبر عن العنبري: الهدف المبكر سهل مهمة الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

قال عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة بعد الفوز على عجمان 2-صفر في دوري الخليج العربي إن «الملك» حقق 3 نقاط مهمة وفي توقيت مهم وبعد مباراة صعبة.

وتابع «في ظل غيابات عجمان كنا نخشى أن يفقد فريقنا التركيز المطلوب ولكن الهدف المبكر لكورنادو في الدقيقة السابعة ساعد في تسهيل المهمة وحسم النتيجة وأهنئ لاعبي فريقي على الفوز والمجهود، وهاردلك لفريق عجمان».

من جهته، قال أيمن الرمادي مدرب عجمان «كانت مباراة عادية وسط ظروف صعبة لعجمان بسبب النقص الكبير ولو كنا مكتملين لكان للفريق شأن آخر، ورغم النقص الكبير فرصنا كانت أكثر وكان بالإمكان العودة للمباراة في أي وقت».

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