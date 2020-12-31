شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان في الأمان بفوزه على الفجيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

استعاد خورفكان لغة الانتصارات، بالفوز المثير الذي انتزعه من معقل الذئاب بالفجيرة 2-1 في افتتاح مواجهات الأسبوع الـ12 لدوري الخليج العربي.

وبهذا الفوز الذي يعد الثالث لـ«النسور» يرفع خورفكان رصيده إلى 11 نقطة، متوغلاً خطوة كبيرة في منطقة الأمان الدافئة، فيما ضاعفت الخسارة الجديدة من معاناة الفجيرة الذي اكتفى بنقاطه الـ7 السابقة.

اكتسب اللقاء طابع الحماس والندية من لاعبي الفريقين الذين أشبعوا المباراة كفاحاً من خلال اللعب المفتوح وتبادل الهجمات، وإن كان الفجيرة تفوق نسبياً والأكثر خطورة في الشوط الأول من خلال التحرك والانتشار، ولاحت له أكثر من فرصة، لم تجد المتابعة المطلوبة، أبرزها الكرة التي هيأها التونسي فراس بالعربي لزميله كريستيان صامويل في مواجهة المرمى، لكن الأخير تباطأ في التعامل معها، قبل أن يعود بالعربي ويترجم أفضلية فريقه بهدف رائع عند الدقيقة 38 مستفيداً من الكرة العرضية التي أرسلها المدافع عبدالله ناصر.

بعد دقيقة كاد بالعربي يضيف الهدف الثاني لولا تدخل الحارس محمد يوسف في الوقت المناسب.

فاجأ خورفكان مضيفه الفجيرة بهدفين سريعين مع انطلاقة الحصة الثانية عبر البرازيلي رامون لوبيز في الثواني الأولى بلدغة رأسية مباغتة، قبل أن يضيف مواطنه ريكاردو منديز هدف التقدم الثاني عند الدقيقة 50 بتسديدة على الطائر ليقلب «النسور» الطاولة على «الذئاب» في غضون خمس دقائق بفضل التبديلات الناجحة التي دفع بها المدرب البرازيلي كايو زاناردي بدخول الثنائي أنتونيو أسيس وعادل سبيل، بعكس الفجيرة الذي تراجع مستواه عما كان عليه في الـ45 دقيقة الأولى ليواصل الفريق سيناريو الشوط الواحد، بالرغم من التغييرات التي أجراها المدرب جوران ومارس من خلالها أصحاب الأرض الضغط على أمل التعادل إلا أن دفاع خورفكان كان بالمرصاد لكل المحاولات لينتهي اللقاء بفوز خورفكان.

أدار المباراة الحكم سلطان محمد صالح وعاونه على الخطوط مسعود حسن وأحمد العبدولي وحسن البلوشي حكماً رابعاً وبدر البدري مُقَيِّم الحكام، ومحمد الحمادي مراقب المباراة.