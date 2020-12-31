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السويد تمنع دخول 450 ألمانيا خططوا للاحتفال بالعام الجديد بسبب جائحة كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - استوكهولم - (أ ش أ):

أعلنت السلطات السويدية إيقاف ما يقرب من 450 مواطنا ألمانيا كانوا يخططون للاحتفال بالعام الجديد في السويد، وإعادتهم إلى وطنهم.

وذكرت السلطات - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس أنها قامت بإغلاق حدودها مع الدنمارك في 22 ديسمبر بسبب مخاوف من انتشار السلالة الجديدة لفيروس . والحديث يجري فقط عن السفر عبر الحدود مع هذا البلد، أما الرحلات المباشرة من ألمانيا إلى السويد، فهي مسموح بها.

وأوضحت أنه يوجد مراقبة بنسبة 100٪ على من يدخلون، حيث يسمح بدخول فقط الذين توجد لديهم أسباب خاصة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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