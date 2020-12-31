بتكلفة 342 مليون جنيه.. الموافقة على إقامة 15 مشروعًا استثماريًا في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

وافقت اللجنة العليا للاستثمار بمحافظة البحيرة، خلال اجتماعها اليوم الخميس، على إقامة 15 مشروعًا استثماريًا، بتكلفة إجمالية 342 مليون جنيه توفر 904 فرصة عمل.

شملت المشروعات منافذ بيع منتجات زراعية وطبيعية ومستلزمات زراعية، ومستودع غاز، ومصنع تعبئة مياة معدنية، وثلاجة حفظ خضار وفاكهة، ومعصرة ومعمل لتخليل الزيتون، ومحطات فرز وتعبئة وحفظ وتبريد وتجميد حاصلات زراعية، ومشروع إنتاج بيوجاز من روث الحيوانات، و عنبر دواجن تسمين، ومحطة تموين سيارات بالغاز الطبيعي، ومصنع برانيك بلاستيك وخراطيم ، ورولات فوم.

كما شهد الاجتماع الموافقة على السير في إجراءات تخصيص مساحة ١٠ أفدنة لإحدى الشركات العاملة في مجال الطاقة لإقامة مشروع إنتاج الطاقة من تدوير المخلفات البلدية الصلبة بتكلفة ١٢٥ مليون دولار .