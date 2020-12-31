الجزائر توقع اتفاقية لاقتناء اللقاح الروسي المضاد لـ "كورونا"

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الجزائرية، عمار بلحيمر، إن سلطات بلاده وقعت "صفقة بالتراضي مع مخبر روسي" لاقتناء أول دفعة من اللقاح المضاد لكورونا.

وأشار في كلمة أعقبت اجتماعا حكوميا أمس الأربعاء إلى أن معهد "باستور الجزائر" باشر سلسلة من الاستشارات مع الشركة الروسية المنتجة للقاح "سبوتنيك V"، مضيفا أن المعهد ذاته يواصل استشارات مع جهات أجنبية أخرى للحصول على لقاحات أخرى.

وكان الرئيس عبد المجيد تبون وجه في 20 ديسمبر تعليمات لرئيس الحكومة عبد العزيز جراد، بالإسراع في اختيار اللقاح الأنسب والشروع في عملية التلقيح مطلع العام الجديد.

روسيا اليوم