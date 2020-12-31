إسرائيل تُسجل أكثر من 5 آلاف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الخميس تسجيل 5 آلاف و253 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية - أن حصيلة الوفيات جراء الفيروس

ارتفعت إلى 3 آلاف و314 حالة، بينما هناك 165 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.

وتجاوز العدد الاجمالي للاصابات بفيروس كورونا في إسرائيل حاجز 417

ألف حالة، تعافى منهم ما يزيد عن 336 ألف حالة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.