(لمدة عشر أيام) تفاصيل التقديم لوظائف وزراة الصحة السعودية للنساء

بدأت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس الموافق 31 ديسمبر 2020/ و15 جماد اول 1442هـ، استلام طلبات التقديم على "2221" وظيفة أخصائي غير طبيب للنساء والرجال، وذلك في جميع مناطق ومحافظات المملكة، معلنة أن التقديم سوف يستمر لمدة 10 أيام، الأمر الذي تسبب في زيادة معدلات البحث عنها مما جعلها تتصدر محرك البحث جوجل.

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للنساء والرجال رابط التقديم لوظائف وزارة الصحة

ونشرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، الرابط الخاص بالتقديم على تلك الوظائف، مؤكدة أن التسجيل سيكون بشكل إلكتروني عبر بوابة التوظيف لوزارة الصحة وذلك بالضغط هنـــــــــــا

وكشفت وزارة الصحة عن التخصصات المرغوبة لشَغل الوظائف، والتي جاءت كالتالي:" أشعة، وبائيات، علاج تنفسي، صيدلة، بصريات، تغذية علاجية، تعقيم طبي، مناظير باطنة، قبالة، تصوير ثدي، علاج جبائر، جودة صحية، تغذية عامة، تقنية كلى، مختبر، علاج طبيعي، مناظير باطنة، تقنية أسنان، رعاية فم وأسنان، طب طوارئ، تخطيط مخ وأعصاب، مساعد طبيب أسنان".

المستندات المطلوبة للتقديم على وظائف وزراة الصحة

. شهادة التخرج موضح بها بعض البيانات الأساسية مثل النسبة المئوية والتقدير العام وكذلك تاريخ التخرج.

. إرفاق معادلة رسمية في حالة كان المتقدم من الحاصلين على المؤهل من جامعة خارج المملكة العربية السعودية.

. بطاقة التسجيل المهني سارية المفعول.

. شهادة خبرة.

600 وظيفة هندسية بوزراة الصحة

يذكر أن وزارة الصحه السعودية أعلنت أيضًا عن توفير ٦٠٠ وظيفة هندسية وتقنية للسعوديين فقط، والتي بدأ التقديم صباح اليوم الخميس، على أن تستمر لمدة عشرة أيام، وذلك من خلال بوابة توظيف الوزارة، لافته أن التخصصات المطلوبة هي: (هندسة كهربية- هندسة ميكانيكيةـ حاسب آلي- تقنية معلومات- أمن المعلومات- شبكات- برمجة).