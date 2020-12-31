إيران تُسجل 6390 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، سيما سادات لاري، وصول إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى مليون و225 ألفًا و142 إصابة، بعد تسجيل 6390 إصابة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت حسبما نشرت وكالة الأنباء الإيرانية، اليوم الخميس، أن عدد المتوفين بلغ 55223، بعد تسجيل 128 حالة وفاة

جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وعانت طهران من مشكلة في الحصول على اللقاح من الخارج بسبب العقوبات الأمريكية، التي تعيق تحويل الأموال إلى الشركات الأجنبية، إلا أن محافظ البنك المركزي، عبد الناصر همتي، أعلن الأسبوع الماضي، عن أن طهران حصلت على موافقة مكتب مراقبة

الأصول الأجنبية التابعة لوزارة الخزانة الأميركية، على دفع المقابل المالي من أصول إيرانية مجمدة في دولة ما، لم يعلن عنها، لكنه قال إنها ليست كوريا الجنوبية، وأشار إلى تخصيص مبلغ 200 مليون يورو لشراء اللقاح.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.