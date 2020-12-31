بني ملال.. “اليوم24” في بيت التلميذة آية الحاصلة على الميدالية الذهبية في أولمبياد العربية للرياضيات-فيديو

حققت التلميذة المغربية أية أكجروط الميدالية الذهبية، خلال الدورة الثانية للأولمبياد العربية في الرياضيات، المنظمة عن بعد، يومي 25 و26 دجنبر الجاري في القاهرة.

وبعد تمكن ممثلة الأكاديمية الجهوية لجهة بني ملال خنيفرة، التلميذة آية أكرجوط، من إحراز الميدالية الذهبية في المنافسات، زارها “اليوم 24 ” في بيتها، لتسليط الضوء عليها وعلى إنجازها.

وحصلت التلميذة آية أكرجوط في الأولمبياد المذكور على العلامة الكاملة (40/40)، وكانت قد نالت، خلال شهر شتنبر الماضي، ضمن فعاليات الأولمبياد الدولية في الرياضيات 2020، على ميزة شرفية في الترتيب العام، وكذا ”ميدالية مرزخاني”، وهي إحدى الميداليات الخمس، التي تمنحها اللجنة الدولية للفتاة، التي تحصل على المرتبة الأولى على صعيد القارة، التي تنتمي إليها.

وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قد تقدمت، في بلاغ لها، بالتهنئة إلى تلميذة، وتلاميذ، تمكنوا من جعل المنتخب الوطني يحتل الرتبة الثانية في الدورة الثانية للأولمبياد العربية في الرياضيات، التي نُظمت عن بُعد، تحت إشراف المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، واللجنة التنظيمية المحلية في القاهرة – جمهورية مصر العربية، خلال الفترة الممتدة بين 25 و26 دجنبر الجاري، وذلك بعد حصوله على ميدالية ذهبية، وفضيتين، وبرونزية.