فرانش مونتانا: محنتي المرضية أبعدتني عن الحبوب المخدرة

كشف الفنان المغربي العالمي، فرانش مونتانا، أن الوعكة الصحية، التي ألمت به قبل سنة، دفعته إلى تجنب تعاطي الحبوب المخدرة من جديد.

ويحضر فرانش مونتانا لفيلم وثائقي، يكشف فيه أسرارا عن حياته الشخصية، منها كفه عن تناول الحبوب المخدرة بسبب الوعكة الصحية، التي أرقدته في المستشفى السنة الماضية.

ونشرت مجلة “XXL” الأمريكية، أن كريم خربوش، الملقب فنيا بفرانش مونتانا سيروي قصصا، لم يسبق أن شاركها من قبل.

ويحضر فرانش مونتانا لمجموعة من الأغاني الخاصة بالوثائقي، الذي يكشف جانبا خفيا من شخصية فنان، رأى النور في المغرب، وسطع نجمه في بلاد العم سام.