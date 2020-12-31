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نجم باريس سان جيرمان يحتفل بخطوبته في المغرب.. وخطيبته تختار القفطان لهذه المناسبة

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محمد بوملي 0 تبليغ

احتفل اللاعب الإيطالى، ماركو فيراتي، المحترف في فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بخطوبته من صديقته جيسيكا عايدي، في المغرب، مستغلا عطلة رأس السنة، التي يقضيها، حاليا، في مراكش.

وظهرت “جيسيكا” بالقفطان المغربي في صورة جمعتها بفيراتي، الذي ارتدى زيا يجمع بين التقليدي المغربي، والعصري.

ونشرت إحدى صديقات الخطيبين خاتم الخطوبة، مرفوقا بتعليق: “سعيدة لكما وهنيئا لكما”.

وارتبط فيراتي بجيسيكا في علاقة غرامية، عام 2019، بعد انفصاله عن زوجته الأولى.

يذكر أن صديق فيراتي في باريس سان جيرمان، كليان مبابي، يوجد بدوره في مراكش لقضاء عطلة نهاية السنة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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