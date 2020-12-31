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ولي عهد أبوظبي: نتمنى أن یكون 2021 بدایة مرحلة عالمیة من التعاون والتعايش والازدهار

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 31 ديسمبر 2020

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن عام 2020 رغم تحدياته كان في الإمارات عام الإنجازات الرائدة متمنياً سموه أن يكون 2021 بدایة مرحلة عالمیة من التعاون والتعايش والازدهار.

 

وقال عبر تويتر: "ودعنا عاماً، رغم تحدیاته، كان في الإمارات عام الإنجازات الرائدة.. ونستقبل عاماً جديداً، بكل إیجابیة وتفاؤل ..نؤسس فيه لانطلاقتنا التنمویة الكبرى، ونعزز حضورنا في العالم..كل عام وشعبنا وشعوب العالم بخیر  وسلام.. ونتمنى أن یكون 2021 بدایة مرحلة عالمیة من التعاون والتعايش والازدهار".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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