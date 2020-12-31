شكرا لقرائتكم خبر عن والد "جونسون" يطلب جواز سفر فرنسي : "سأبقي أوروبيًا" والان نبدء بالتفاصيل
وقال ستانلي جونسون، وهو عضو سابق في البرلمان الأوروبي وصوت لصالح بقاء بريطانيا ضمن التكتل في استفتاء 2016، لإذاعة آر.تي.إل إنه يرغب في الحصول على الجنسية الفرنسية بسبب الروابط العائلية القوية بفرنسا.
وأضاف جونسون (80 عاما) متحدثا بالفرنسية "لو أني أفهم الأمر بشكل صحيح فأنا فرنسي. فأمي مولودة في فرنسا وكانت أمها فرنسية خالصة وكذلك جدها. وبالنسبة لي فالأمر يتعلق باستعادة ما لدي بالفعل، وهذا يسعدني جدا".
وأردف "سأبقى أوروبيا على الدوام.. هذا أمر يقيني. فليس بوسع أحد أن يقول للبريطانيين: لستم أوروبيين. وجود رابط مع الاتحاد الأوروبي أمر هام".
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