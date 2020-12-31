ووثق موقع "ورلد ميتر" (Worldometer) إصابة 83 مليونا و100 ألف شخص حول العالم، ووفاة حوالي مليون و812 ألفا، مقابل تعافي أكثر من 58 مليونا و890 ألفا.
وأعلنت جامعة جونز هوبكنز وفاة 3927 شخصا بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في الولايات المتحدة، وهو البلد الأكثر تضررا في العالم من الوباء، في حين تم تسجيل نحو 190 ألف إصابة جديدة.
ووفقا لموقع ورلد ميتر، فإن حصيلة الإصابات الإجمالية في الولايات المتحدة تجاوزت 20 مليونا، والوفيات أكثر من 350 ألفا.
وأعلنت جامعة جونز هوبكنز وفاة 3927 شخصا بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في الولايات المتحدة، وهو البلد الأكثر تضررا في العالم من الوباء، في حين تم تسجيل نحو 190 ألف إصابة جديدة.
ووفقا لموقع ورلد ميتر، فإن حصيلة الإصابات الإجمالية في الولايات المتحدة تجاوزت 20 مليونا، والوفيات أكثر من 350 ألفا.
كانت هذه تفاصيل خبر مع استعداد العالم للعام الجديد.. تجاوز عدد مصابي كورونا 83 مليوناً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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