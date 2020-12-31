انفجار ناسفة على رتل دعم لوجستي للتحالف الدولي جنوب بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة استهدفت رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي ضمن منطقة اليوسفية". وأكد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، "عدم وجود أضرار بشرية في الانفجار واقتصارها على المادية فقط من خلال تضرر بالعجلات".

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