بعد بريكست.. والد "جونسون" يطالب بحقه الفرنسي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد ستانلي جونسون والد رئيس الوزراء البريطاني أنه سيطالب بالحصول على الجنسية الفرنسية، معتبراً ذلك حقا له.

وفاجأ ستانلي ابنه رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون بإعلانه التقدم بطلب للحصول على الجنسية الفرنسية للحفاظ على علاقات وثيقة بالاتحاد الأوروبي.

وقاد بوريس جونسون لندن في مفاوضات صعبة للخروج من الاتحاد الأوروبي فيما يعرف باتفاق (بريكست).

وفي معرض التحدث لمحطة الإذاعة الفرنسية "ار تي ال"، قال ستانلي إن جدته كانت فرنسية ووالدته كانت فرنسية المولد، وبالتالي يعتقد أنه "فرنسي بالفعل" ويطالب بما هو حقه.





وأضاف: "ليست مسألة أن أصبح فرنسيا.. إذا كنت فهمت الأمر بشكل صحيح، فأنا فرنسي ووالدتي ولدت في فرنسا ووالدتها فرنسية بالكامل وجدها أيضا.. فبالتالي إنها مسألة المطالبة بما أمتلكه بالفعل.. ونتيجة لذلك أنا سعيد للغاية".

وتابع: "بالطبع سوف أظل أوروبيا دائما.. لا يمكنك القول للإنجليز: أنتم لستم أوروبيين! فوجود صلة مع الاتحاد الأوروبي مهم".

وكان ستانلي (80 عاما) عضوا بالبرلمان الأوروبي وصوت لصالح "البقاء" في استفتاء 2016 الذي صوتت فيه بريطانيا بهامش بسيط في صالح مغادرة الاتحاد الأوروبي.

غير أنه في حوار مع صحيفة "ذا تايمز" في ديسمبر/كانون أول الماضي، قال ستانلي إنه غير رأيه ويدعم مغادرة التكتل.

وظلت عائلة رئيس الوزراء البريطاني منقسمة بشأن بريكست على مدار السنوات القليلة الماضية.

وأيدت شقيقته راتشيل حزب "لنغير المملكة المتحدة" (تشينج يو كي) المنحل حاليا والمؤيد للبقاء في الاتحاد الأوروبي، بينما استقال شقيقه النائب البرلماني جو جونسون من مجلس الوزراء بسبب توترات بريكست في سبتمبر/أيلول الماضي.