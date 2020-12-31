نظام أردوغان يتحدى أوروبا ويعد لائحة اتهامات جديدة ضد دميرتاش

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استمرار لقمع النظام التركي المعارضة، أعد مكتب المدعي العام في العاصمة أنقرة لائحة اتهامات ضد المعارض الكردي صلاح الدين دميرتاش.

وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أدانت الشهر الجاري، استمرار اعتقال تركيا للزعيم المعارض صلاح الدين دميرتاش، المسجون منذ عام 2016.



وقالت الغرفة الكبرى في المحكمة إنها تدين أنقرة بشدة في قضية الزعيم المعارض الموالي للأكراد المسجون في تركيا منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2016 ، مطالبة بـ"الإفراج الفوري عنه".

جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "حرييت" التركية، وتابعته ”الخليج 365”، الخميس، حيث تأتي هذه اللائحة في إطار التحقيقات المتعلقة بحوادث عين العرب (كوباني) التي وقعت عام 2014.

ووفق المصدر، فقد أعد مكتب المدعي العام بأنقرة لائحة اتهام تشمل تحقيقًا حول حوادث كوباني وتضمنت الأسماء التي وجهت لها اتهامات، 7 نواب برلمانيين حاليين عن حزب الشعوب الديمقراطي، أبرزهم الرئيسة المشاركة الحالية للحزب برفين بولدان، حيث أعلن الادعاء العام اعتزامه إعداد مذكرة بحقهم وتقديمها للبرلمان لرفع الحصانة عنهم تمهيدًا للتحقيق معهم.

وذكر مكتب الادعاء العام في أنقرة أنه أرسل لائحة الاتهام الجديدة إلى الدائرة 28 من محكمة الجنايات بالعاصمة أنقرة، لتعلن الأخيرة أنها ستتخذ قرارًا بشأنها خلال أسبوعين من تاريخ استلامها.

وتضمنت لائحة الاتهام "المساس بوحدة الدولة ووحدة الوطن"، و"القتل"، و"الشروع في القتل"، و"الإضرار بأماكن العبادة"، و"التسبب في إجهاض".

والغريب أن تحرك الادعاء العام التركي وإعداده للائحة اتهامات جديدة بخصوص تلك الأحداث، جاء بعد أن أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الأسبوع الماضي، قرارًا طالبت فيه السلطات التركية، بإطلاق سراح دميرتاش.

ومما يؤكد ذلك أنه في 25 سبتمبر/أيلول الماضي، كانت السلطات التركية قد أمرت باعتقال العشرات، بينهم مسؤولون بالحزب الكردي، على خلفية تلك الأحداث، ولم تشر حينها من قريب أو بعيد إلى متهمين آخرين، لا سيما دميرتاش المعتقل منذ أكثر من 4 سنوات.

واعتقل دميرتاش عام 2016 عندما كان رئيسًا لحزب الشعوب الديمقراطي، ومعه فيجان يوكسك داغ، الرئيسة المشاركة السابقة أيضًا للحزب، على خلفية ملف التحقيقات المتعلق بعدة قضايا، منها الأحداث المذكورة.

وأحداث "كوباني" المذكورة كانت عبارة احتجاجات كردية في تركيا متضامنة مع أكراد سوريا وقعت في يومي 6 و8 أكتوبر/تشرين أول 2014 عقب سيطرة "داعش" على مدينة عين العرب السورية، الاحتجاجات شملت أعمال عنف وأودت بحياة 37 شخصاً.