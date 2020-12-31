الإمارات: 4 وفيات و1730 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الخميس تسجيل أربع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 669 حالة.
وأشارت الوزارة في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى تسجيل 1730 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 207 آلاف و822 حالة.
ولفت البيان إلى أن 1435 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 184 ألفا و442 حالة.
وأعلنت الوزارة إجراء حوالي 146 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.
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