شكرا لقرائتكم خبر عن توجيهات بسرعة إصلاح أضرار مطار عدن وعودته للعمل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وجه وزير النقل اليمني عبدالسلام هادي اليوم (الخميس) بسرعة إصلاح الأضرار التي لحقت بالمطار، مطلعاً أثناء زيارته لموقع الانفجار برفقة محافظ عدن أحمد لملس على حجم الأضرار التي تسبب بها القصف الصاروخي الغاشم على مطار عدن الدولي أثناء وصول الحكومة أمس (الأربعاء).

فيما أكد وزير الداخلية اليمني اللواء الركن إبراهيم حيدان أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لعودة العمل في المطار بعد تأهيله في القريب العاجل واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك.

وأوضح حيدان خلال زيارته المطار اليوم أن تلك الأعمال الإرهابية لن تثني الحكومة عن مواصلة جهودها من العاصمة المؤقتة عدن نحو البناء والدفع بعجلة النماء للوطن والقضاء على الانقلاب واستعادة الدولة الشرعية.

وترأس وزير الداخلية أول اجتماع للجنة المكلفة بالتحقيق في ملابسات الهجوم الإرهابي الذي ضم عددا من قيادات الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والسلطة المحلية في المحافظة بمشاركة قيادة التحالف العربي في عدن.

وناقش وزير الداخلية مع اللجنة ملابسات الجريمة وما توصلت إليه التحقيقات الأولية، مؤكدا أن هذه الأعمال الإرهابية لن تثني الحكومة عن مواصلة جهودها ومساعيها للقضاء على الانقلاب واستعادة الدولة وفرض هيبة النظام والقانون في مختلف ربوع الوطن.

وشدد حيدان في الاجتماع على تفعيل دور أقسام الشرطة وأجهزة التحريات في مختلف مديريات العاصمة المؤقتة عدن بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار ومحاربة قوى التطرف والإرهاب والعناصر الخارجة عن القانون والقضاء عليها.

وكان الرئيس اليمني وجه بتشكيل لجنة تحقيق في تداعيات العمل الإرهابي الإجرامي الذي استهدف مطار عدن الدولي برئاسة وزير الداخلية وعضوية قيادات الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والسلطة المحلية بعدن بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية، فيما أعلنت الخطوط الجوية اليمنية نقل جميع رحلاتها التي كانت وجهتها مطار العاصمة المؤقتة عدن إلى مطار سيئون في محافظة حضرموت جنوب شرق البلاد.

وأعلن وزير الصحة اليمني الدكتور قاسم بحيبح أن حصيلة التفجير الذي استهدف مطار عدن الدولي أمس بلغت 25 قتيلاً و110 جرحى، مؤكداً في تغريدة على حسابه في تويتر «أن العدد مرشح للتصاعد لخطورة بعض الحالات».