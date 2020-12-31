شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعلن تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مجلس الوزراء المصري، الخميس، تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول لما بعد إجازة منتصف العام.

وأوضح مجلس الوزراء، في بيان صحفي، أنه «في إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصاً على صحة وسلامة كافة المُنتسبين إلى العملية التعليمية، وافق مجلس الوزراء على المقترح الذي تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، باستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتباراً من السبت المقبل، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/2021 بنظام التعليم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية».

وأضاف البيان أنه تم «تأجيل كافة الامتحانات التي كان من المقرر عقدها في هذا الفصل لما بعد انتهاء اجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كافة أنواع التعليم ومستوياته».

وشهدت مصر خلال الأيام الماضية زيادة في عدد الإصابات بفيروس «كورونا»، حيث سجلت أمس ألف و411 إصابة جديدة بالفيروس، و56 حالة وفاة.