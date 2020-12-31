شكرا لقرائتكم خبر عن والد رئيس وزراء بريطانيا يطلب الجنسية الفرنسية «ليبقى أوروبياً» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال والد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الخميس، إنه بصدد التقدم بطلب للحصول على جواز سفر فرنسي من أجل المحافظة على علاقاته مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال ستانلي جونسون، وهو عضو سابق في البرلمان الأوروبي وصوّت لصالح بقاء بريطانيا ضمن التكتل في استفتاء 2016، لإذاعة آر.تي.إل إنه يرغب في الحصول على الجنسية الفرنسية بسبب الروابط العائلية القوية بفرنسا.

وأضاف جونسون (80 عاماً) متحدثاً بالفرنسية «لو أني أفهم الأمر بشكل صحيح فأنا فرنسي. فأمي مولودة في فرنسا وكانت أمها فرنسية خالصة وكذلك جدها. وبالنسبة لي فالأمر يتعلق باستعادة ما لدي بالفعل، وهذا يسعدني جداً».

وأردف «سأبقى أوروبياً على الدوام.. هذا أمر يقيني. فليس بوسع أحد أن يقول للبريطانيين: لستم أوروبيين. وجود رابط مع الاتحاد الأوروبي أمر هام». يشار إلى أن نجله بوريس كان الوجه العام لحملة الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء عام 2016.

وتخرج المملكة المتحدة رسمياً من فلك الاتحاد الأوروبي ليل اليوم الخميس بعد ارتباط متوتر بالمشروع الأوروبي استمر 48 عاماً.

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