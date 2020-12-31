شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة الإعلامية المصرية نجوى إبراهيم بـ «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصيب الإعلامية المصرية نجوى إبراهيم بـ «كورونا»، لتنضم إلى عدد من الإعلاميين والفنانين ممن أصيبوا بالفيروس مؤخراً، ومنهم يسرا وإيناس الدغيدي ووائل الإبراشي.

وأعلنت نجوى إبراهيم أنها متفائلة. وقالت: «الحمد لله أعراض الفيروس خفيفة، وأنا معزولة في المنزل»، مطالبة الجميع باتخاذ جميع التدابير الاحترازية المعلن عنها؛ إذ إن الإصابة بالفيروس أصبحت سهلة وسريعة.

وكان الدكتور محمد فتحي يونس رئيس تحرير برنامج «التاسعة» على شاشة التلفزيون المصري أعلن عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»، استقرار حالة وائل الإبراشي، وعودته إلى منزله، ويستعد للعودة للعمل خلال أيام قليلة.

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