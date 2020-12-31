شكرا لقرائتكم خبر عن الألعاب النارية تضيء سماء سيدني احتفالاً بالعام الجديد والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وسط غياب كامل للجمهور، بسبب جائحة كورونا، احتفلت أستراليا بالعام 2021، وذلك بألعاب نارية، قرب دار الأوبرا في مدينة سيدني، أكبر المدن الأسترالية.
وأنارت العروض الضوئية المرفأ بعرض مبهر الساعة 13,00 ت غ، لكن قلة من الأشخاص تابعت الحدث حضورياً.
وألغيت خطط للسماح بتواجد حشود عقب تسجيل بؤرة من نحو 150 إصابة جديدة ما أدى إلى فرض قيود مشددة على السفر من سيدني وإليها.
وكانت كارين روبرتس بين قلة من الاشخاص الذين سمح لهم بعبور حواجز تفتيش أقيمت في محيط المنطقة. وقالت في سيدني «أعتقد أن الجميع يتطلعون إلى العام 2021 كانطلاقة جديدة وبداية جديدة».
وقالت جلاديس بيرجيكليان رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز التي توجد فيها مدينة سيدني، الخميس، إنه تم رصد عشر حالات إصابة جديدة الليلة الماضية في سيدني، مشيرة إلى ارتفاع إجمالي الإصابات التي رصدت ضمن بؤرة في نورثرن بيتشز إلى 144.
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