شكرا لقرائتكم خبر عن منتسبو شرطة أبوظبي يتلقون لقاح «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

بدأ منتسبو شرطة أبوظبي في تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا ضمن حملة التطعيم التي بدأتها إدارة الخدمات الطبية بقطاع المالية والخدمات.

وأبدى المنتسبون ارتياحهم للحصول على جرعة اللقاح، معربين عن شكرهم للقيادة الرشيدة واهتمامها بتوفير كل ما من شأنه الحفاظ على سلامة جميع المواطنين والمقيمين.

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