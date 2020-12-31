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منتسبو شرطة أبوظبي يتلقون لقاح «كورونا»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”
بدأ منتسبو شرطة أبوظبي في تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا ضمن حملة التطعيم التي بدأتها إدارة الخدمات الطبية بقطاع المالية والخدمات.
وأبدى المنتسبون ارتياحهم للحصول على جرعة اللقاح، معربين عن شكرهم للقيادة الرشيدة واهتمامها بتوفير كل ما من شأنه الحفاظ على سلامة جميع المواطنين والمقيمين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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