شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام يصدر موادا جديدة بلائحة تنظيم التراخيص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، موادا جديدة بلائحة تنظيم التراخيص، جاء ذلك بعد أن أعلن اليوم عن انتهاء المدة المقررة قانونًا لتوفيق أوضاع الكيانات المخاطبة بالقانون 180 لسنة 2018، بشأن تنظيم الصحافة والإعلام "الصحف والمواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية والإذاعات".

وناشد المجلس فى بيان له، جميع الكيانات الخاضعة للقانون 180 لسنة 2018 سرعة التقدم بأوراقها لإدارة التراخيص بالمجلس، لإنهاء إجراءات توفيق الأوضاع، وفقًا للقانون واللائحة التنفيذية له ولائحة التراخيص.

وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الكيانات المخالفة التى لم تتقدم لتوفيق أوضاعها وفقًا للسلطة المخولة له قانونًا.