شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" يهنئ الرئيس السيسى بالعام الميلادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء المجلس والعاملين، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.

وقال جبر: "مع بداية عام جديد يطيب لي أن أهدي لسيادتكم أصدق التهاني القلبية بمناسبة العام الجديد؛ داعيا الله أن يكون عاما لارتقاء وتقدم مصر وشعبها إلى الأمام تحت قيادة سيادتكم الواعية الحكيمة،إذ نعرب لسيادتكم عن تقديرنا لما تبذلونه من جهود مخلصة لبناء مصر دولة مدنية حديثة؛ قادرة على صناعة مستقبل أفضل لأبنائها؛ ونعاهد ببذل المزيد من الجهد والعمل لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب المصري العظيم".

كما وجه الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التهنئة لأبناء الشعب المصري العظيم؛ بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، متمنيا أن يكون العام الجديد عام بركة وأمن وسلام لمصر؛ سائلا الله سبحانه أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد وأن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل سوء ومكروه.

وأعرب رئيس المجلس الأعلى الإعلام، عن تمنياته الخالصة بأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة على مصر بالخير والرخاء، وأن يتحقق في العام الجديد ما يتطلع له شعبها الأبي من تقدم وازدهار.