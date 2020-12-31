شكرا لقرائتكم خبر عن تشريعات اقتصادية تنتظر نواب 2021.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام قليلة تفصلنا عن بداية الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب، وذلك بعد انتهاء الأمانة العامة للمجلس من استقبال النواب المنتخبين الجدد، واستخراج بطاقات العضوية لـ540 عضوا، ويتبقى فقط إعلان أسماء الأعضاء المعينين من رئيس الجمهورية.

وينتظر المجلس الجديدة مهام عدة على المستويين التشريعى والرقابى لاستكمال مسيرة المجلس المنقضية مدته، والذى أولى اهتماما خاصا للتشريعات الاقتصادية المُكملة والداعمة لمسيرة الدولة فى إصلاح هيكل الاقتصاد المصرى، والتى بدأت بتولى الرئيس عبد الفتاح السيسى حكم البلاد واتخاذه العديد من الإجراءات الإصلاحية لدعم الاستثمار عبر تأهيل البنية التحتية لتسهيل عملية نقل البضائع، ما ينعكس على أسعار المنتجات وزيادة الاستثمارات والحد من البطالة.

وفى هذا التقرير نتعرف معا على مشروعات القوانين والتشريعات الاقتصادية التى تنتظر نواب 2021.