شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المحامين تنتهى من فحص 300 ملف تظلم للإعادة من الزوال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فحصت اللجنة المشكلة من نقيب المحامين رجائي عطية، للفصل في تظلمات الإعادة من الزوال، برئاسة محب المكاوي وكيل المجلس النقابة 300 تظلم.

وقال محب المكاوي، إن اللجنة تعكف خلال الفترة الماضية على دراسة كافة ملفات التظلمات بناء على توجيهات نقيب المحامين، وأنهت خلال الأسبوع الجاري ما يزيد عن 1000 ملف، كاشفا أن اللجنة تعمل بأقصى جهدها للانتهاء من نظر كافة التظلمات المعروضة أمامها، والفصل فيها، خلال الأسبوع المقبل.

يذكر أن اللجنة انتهت يوم 26 ديسمبر الجاري من نظر 301 ملف من تظلمات الإعادة من الزوال، كما انتهت أمس الأربعاء من 439 ملف، وكان نقيب المحامين، شكل لجنة يوم 30 نوفمبر الماضي، برئاسة محب المكاوي وكيل النقابة، وعضوية أعضاء المجلس التالي أسمائهم للفصل في تظلمات الإعادة من الزوال: 1- حسين الجمال الأمين العام. 2- أبو بكر ضوة الأمين العام المساعد. 3- عبد المجيد هارون أمين الصندوق المساعد. 4- محمد الكسار عضو المجلس. 5- عبد الحفيظ الروبي عضو المجلس. 6- صلاح سليمان عضو المجلس. 7- ماجد حنا عضو المجلس. 8- محمد نجيب عضو المجلس.