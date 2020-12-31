شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ المصرى يدين تفجيرات مطار عدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بأشد العبارات، التفجيرات التى وقعت مؤخراً فى مطار عدن، أثناء وصول أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة إلى المطار قادمة من المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك في رسالة بعث بها رئيس مجلس الشيوخ إلى رئيس مجلس النواب اليمنى سعيد سلطان سعيد البركانى، مؤكداً وقوف مصر حكومة وبرلمانا وشعبا مع الشعب اليمني الشقيق فى هذا المصاب الجلل، الذى أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من أبنائه.

وشدد رئيس الشيوخ، على أن المجلس على يقين بأن مثل هذه الأعمال الإجرامية الجبانة لن تضعف عزيمة الشعب اليمني ولن تثني الحكومة اليمنية عن أداء مهامها الوطنية الموكلة اليها عقب الإنجاز الذي تم فى اتفاق الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، داعياً الله عز وجل لمن توفاهم الله بالرحمة والمصابين بسرعة الشفاء.

وجاءت الرسالة كما يلى :

صاحب المعالى السيد سعيد سلطان سعيد البركاني

رئيس مجلس النواب اليمنى

تلقينا ببالغ الحزن وعميق الأسى نبأ الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن بالتزامن مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة لأداء مهامها الوطنية الموكلة إليها، وهو الهجوم الذى أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من الأبرياء.

ومجلس الشيوخ المصرى يدين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامى الذى يستهدف المخلصين من حكومة وأبناء الشعب اليمني، ونحن على يقين بـأن مثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة لن تُضعف من عزيمة الشعب اليمني أو تُثنى الحكومة اليمنية عن المضي قدما لتحقيق أمن وأمان ومصلحة بلادهم، عقب الإنجاز الذي تم التوصل إليه فى اتفاق الرياض برعاية المملكة العربية السعودية.

ونحن إذ نعرب عن خالص تعازى جمهورية مصر العربية – حكومة وبرلمانا وشعبا - لأهالي الضحايا وللحكومة والشعب اليمني الشقيق، فإننا ندعو لجميع المصابين بالشفاء العاجل.

مستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق

رئيس مجلس الشيوخ

جمهورية مصر العربية