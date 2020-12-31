الزراعة تحقق في أسباب وفاة إحدى الزرافات الواردة من جنوب أفريقيا حديثا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فتح تحقيق موسع، من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالوزارة في وفاة إحدى الزرافات الواردة حديثا من جنوب أفريقيا حيث تم تشكيل لجنة تضم مختصين من معهد صحة الحيوان وكلية الطب البيطري جامعة القاهرة.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، الخميس، أن أطباء الهيئة العامة للخدمات البيطرية للتشريح والفحص أخذوا عينات للتحليل لمعرفة سبب الوفاة، علما بأن الزرافة ما زالت في فترة الحجر البيطري ولم يتم تسليم المورد الحيوانات المتفق عليها للبدل مقابل الزرافات، وتم إخطار المورد لحضور عملية الفحص.

وأشارت إلى إرسال العينات لمعهد صحة الحيوان لتحليلها وتشخيص أسباب الوفاة.

جدير بالذكر أن حديقة الحيوان كانت قد قامت باستيراد 3 زرافات من دولة جنوب أفريقيا عن طريق المبادلة بحيوانات أخرى من الحديقة والتي يوجد لدينا فيها فائض فيها.