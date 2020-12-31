محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:
قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، استكمال تدريس المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بعد اعتباراً من السبت 2 يناير 2021، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول.
ويمكن للطلاب في مختلف المراحل المذاكرة من الوسائل التعليمية المتعددة التي تتيحها الوزارة، ومنها:
1- للطلاب من رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي:
لن تعقد امتحانات لهذه الصفوف، كما هو متبع بنظام التعليم الجديد 2.0، وإتاحة دليل المعلم على الموقع الرسمي للوزارة حتى يسترشد به أولياء الأمور الراغبين في مساعدة أبنائهم، لاستكمال الدراسة.
2- للطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي:
القناة التعليمية مدرستنا ١، كوسائل تعليمية أساسية بالإضافة إلي وسائل التعلم المتاحة مثل: منصة ذاكر https://study.ekb.eg من بنك المعرفة المصري
ومنصة البث المباشر https://stream.moe.gov.eg
ومنصة ادمودو https://new.edmodo.com/
3- لطلاب الصف الثالث الإعدادي:
القناة التعليمية مدرستنا ١، كوسائل تعليمية أساسية بالإضافة إلي وسائل التعلم المتاحة مثل: منصة ذاكر https://study.ekb.eg من بنك المعرفة المصري
ومنصة البث المباشر https://stream.moe.gov.eg
ومنصة ادمودو https://new.edmodo.com/
منصة حصص مصر: https://www.hesas.eg
4- لطلاب المرحلة الثانوية:
منصة نظام إدارة التعلم https://lms.ekb.eg من بنك المعرفة المصري كوسيلة تعليمية أساسية، بالإضافة إلى القناة التعليمية مدرستنا ٢.
ومنصة البث المباشر https://stream.moe.gov.eg
ومنصة ادمودو https://new.edmodo.com/
منصة حصص مصر: https://www.hesas.eg
كانت هذه تفاصيل خبر 4 مراحل.. تعرف على منصات التعلم عن بعُد عقب إلغاء الحضور وتأجيل الامتحانات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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