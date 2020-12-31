4 مراحل.. تعرف على منصات التعلم عن بعُد عقب إلغاء الحضور وتأجيل الامتحانات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، استكمال تدريس المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بعد اعتباراً من السبت 2 يناير 2021، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول.

ويمكن للطلاب في مختلف المراحل المذاكرة من الوسائل التعليمية المتعددة التي تتيحها الوزارة، ومنها:

1- للطلاب من رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي:

لن تعقد امتحانات لهذه الصفوف، كما هو متبع بنظام التعليم الجديد 2.0، وإتاحة دليل المعلم على الموقع الرسمي للوزارة حتى يسترشد به أولياء الأمور الراغبين في مساعدة أبنائهم، لاستكمال الدراسة.

2- للطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي:

القناة التعليمية مدرستنا ١، كوسائل تعليمية أساسية بالإضافة إلي وسائل التعلم المتاحة مثل: منصة ذاكر https://study.ekb.eg من بنك المعرفة المصري

ومنصة البث المباشر https://stream.moe.gov.eg

ومنصة ادمودو https://new.edmodo.com/

3- لطلاب الصف الثالث الإعدادي:

القناة التعليمية مدرستنا ١، كوسائل تعليمية أساسية بالإضافة إلي وسائل التعلم المتاحة مثل: منصة ذاكر https://study.ekb.eg من بنك المعرفة المصري

ومنصة البث المباشر https://stream.moe.gov.eg

ومنصة ادمودو https://new.edmodo.com/

منصة حصص مصر: https://www.hesas.eg

4- لطلاب المرحلة الثانوية:

منصة نظام إدارة التعلم https://lms.ekb.eg من بنك المعرفة المصري كوسيلة تعليمية أساسية، بالإضافة إلى القناة التعليمية مدرستنا ٢.

ومنصة البث المباشر https://stream.moe.gov.eg

ومنصة ادمودو https://new.edmodo.com/

منصة حصص مصر: https://www.hesas.eg